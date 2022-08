Ambassadeur van Nepal op bezoek in Lummen om dokters, tandartsen en vrijwilligers te bedanken

Sinds 2010 trekt er ieder jaar een team van Belgische dokters, tandartsen en vrijwilligers naar Nepal, om de arme bevolking daar te helpen en te verzorgen. Tandarts Anita Lenaerts uit Lummen is voorzitter van de vzw Medora Belgium. "Wij hebben daar een vrijwilligersproject, waarbij we de tanden van schoolkinderen verzorgen. Want veel kinderen daar gaan niet naar school, omdat ze bijvoorbeeld sukkelen met infecties. Maar als ze wel naar school kunnen, hebben ze veel meer kans op een goede toekomst. We werken vaak in heel afgelegen dorpjes. We zorgen er ook voor dat de schooltjes zuiver water hebben en aangepast sanitair."