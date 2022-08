Na Facebook en Instagram heeft nu ook TikTok genoeg van Andrew Tate: vrouwenhater van sociale media gegooid

Tate is hoegenaamd geen onbeschreven blad. Hij werd geboren in Chicago in de Verenigde Staten en groeide op in Luton in Groot-Brittannië. In zijn jonge jaren won hij enkele kampioenschappen als kickbokser, maar pas echt bekend werd hij door zijn deelname aan de Britse versie van “Big Brother” in 2016. Daar werd hij uit het programma gegooid toen een video opdook waarin het leek alsof hij een vrouw aanviel. Zelf beweerde Tate dat hij haar met wederzijdse toestemming sloeg. In een ander filmpje vroeg hij een vrouw om haar blauwe plekken te tellen.