Dan toch geen drinkwater van regen aan Antwerpse Zuiderdokken: "Te duur"

"Het verschil in prijs is simpelweg veel te groot", zegt ceo Franky Cosaert van Water-Link. " De kostprijs per 1.000 liter water is 11 euro, voor gewoon leidingwater is dat 1,5 euro. Dat is niet rendabel."

Helemaal afgeschreven is het project niet, wel zijn er aanpassingen aan het plan. Onder de heraangelegde Gedempte Zuiderdokken is een bekken van 1.300 kubieke meter geïnstalleerd voor de opvang van regenwater. Dat water wordt via leidingen naar de Leien gebracht, waar de groendienst het gebruikt als sproeiwater.

In de toekomst wordt regenwater ook ingezet worden voor toiletten en wasmachines in woningen en kantoren van projectontwikkelaar Triple Living. "We zullen dus wel degelijk het water filteren, alleen niet tot de beste kwaliteit van drinkwater", aldus Cosaert, die schat dat het aangepaste project in 2024 kan starten. Voor Water-Link is het het eerste waterproject van deze omvang in een residentiële wijk.