Dan toch geen rechtszaak tegen P&O Ferries na massaontslag van enkele maanden geleden

Volgens het overheidsagentschap Insolvency Service is er een "volledig en robuust onderzoek" uitgevoerd, maar is er "geen realistisch perspectief op een veroordeling". Daarom is beslist om niet door te zetten met de rechtszaak. Een woordvoerder van de Britse regering zegt te wachten met een reactie tot is uitgeklaard of er schadevergoedingen voor het personeel kunnen worden geëist.