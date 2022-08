Russen halen hun koffie voortaan bij Stars Coffee: vervanger van Starbucks opent de deuren

Het is niet de eerste Russische overname van een westerse keten die na de invasie in Oekraïne weggetrokken is. In juni nam Alexander Govor, die al 25 restaurants van fastfoodketen McDonald's in Siberië onder zijn hoede had, alle 825 voormalige McDonald's-vestigingen in Rusland over. Op 12 juni opende de eerste vestiging in Moskou de deuren, met een nieuwe naam, "Vkoesno & Totsjka", wat zoveel betekent als "Lekker, punt uit".



De vestiging van Stars Coffee in Moskou is de eerste die weer opengaat, de andere zullen in de komende maanden volgen.