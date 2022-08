Kleine betoging tegen abortus in Gent lokt spontane tegenbetoging uit

Schepen van Gelijke Kansen en Welzijn Astrid De Bruycker (Vooruit) deelde op Twitter onderstaande foto van de tegenbetoging en uitte haar kritiek op de betoging.

"Elke vezel in mijn lijf komt in opstand hierbij. Toch zal ik het recht van die mannen om hun actie te voeren verdedigen. Maar ik zal hun boodschap met alles wat ik in mij heb bestrijden. Ik heb bewust geen foto’s genomen van de actie. Dat gun ik hen niet."