Zoeloes in Zuid-Afrika krijgen vandaag eindelijk hun nieuwe koning, ondanks de familievetes

Op 12 maart vorig jaar overleed koning Goodwill Zwelithini (72) aan de gevolgen van diabetes en corona. Hij zat sinds 1968 op de troon, meer dan 50 jaar dus, wat van hem de langst regerende Zoeloekoning maakte. Meteen na zijn overlijden barstte de onenigheid over zijn opvolging los. Zwelithini had 6 vrouwen en 28 kinderen. In zijn testament duidde hij zijn derde vrouw, koningin Mantfombi Dlamini Zoeloe, aan als regentes, in afwachting van het moment dat een mannelijke troonopvolger aangeduid werd.

Mantfombi Dlamini had de hoogste status van alle echtgenotes, omdat zij de enige van koninklijken bloede was. Ze was de zus van koning Mswati van Swaziland, nu eSwatini, een onafhankelijk koninkrijk midden in Zuid-Afrika. Door haar huwelijk werden de twee koninkrijken met elkaar verbonden. het zou de afspraak geweest zijn dat haar eerstgeboren zoon de eerste in lijn voor de troonsopvolging zou zijn.