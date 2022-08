Na twaalf jaar staat Griekenland niet meer onder verhoogd toezicht van Europa

In 2010 was Griekenland in een zware crisis beland. De regering van de conservatieve premier Kostas Karamanlis bleek gedurende jaren de begrotingscijfers te hebben opgesmukt en de socialistische regering van zijn opvolger Giorgos Papandreou kreeg bovendien nog eens te maken met een reeks financiële tegenvallers. Voeg daarbij de internationale kredietcrisis en de aanhoudende veel te grote uitgaven die de regering in Athene deed, en je hebt een ideaal recept voor een financiële crisis die de hele eurozone dreigde te besmetten.

Het IMF, de ECB en de EU schoten Athene te hulp, in ruil voor ingrijpende herstructureringen en besparingen. Veel Grieken, die het sowieso al niet erg breed hadden, moesten zwaar inleveren. De bezuinigingen in de sociale sector stortten veel anderen in de armoede.

Het gevolg: luid protest tegen de regering en tegen Europa. Vooral de Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar minister van Financiën Wolfgang Schauble moesten het ontgelden omdat ze onvoldoende oor hadden voor de Griekse noden.