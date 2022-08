Opnieuw geschoten in Antwerpen, daders laten boodschap achter

Afgelopen nacht, rond 2u40, is er opnieuw een schietincident geweest in Antwerpen, deze keer in de Lange Beeldekensstraat. Een huis werd er beschoten. Er zijn zeker 6 kogelinslagen, de kogels raakten de garagepoort en de voordeur. De dader(s) liet(en) ook een boodschap achter op de garagepoort. In graffiti staat er "dede dief". Mogelijk bedoelden ze "dead dief" of "dode dief".