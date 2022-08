Openluchtmusical Singin' In The Rain in première aan Donkmeer in Berlare, in de regen

Op een groot podium aan het Donkmeer in Berlare spelen de acteurs in open lucht. Op de eerste dag regende het meteen. "Dat was wat sneu", vertelt regisseur Bruno Van Heystraeten. "We hebben vijf weken lang gerepeteerd onder een stralende zon. Gelukkig is het snel gestopt en dan volgde alleen nog "onze regen". Het was heel geslaagd. Ik ben ontzettend fier op de cast en crew."