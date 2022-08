Opnieuw ontploffingen op de Krim, hoofdkwartier Russische Zwarte Zeevloot geraakt

Wat er precies gebeurd is, weten we niet en of het een Oekraïense drone was, is ook niet duidelijk. Maar het was in elk geval niet het enige incident. Vanochtend en gisteravond waren er ook knallen te horen in de buurt van Sevastopol en Jevpatorija op de Krim. Volgens de Russische autoriteiten haalde luchtafweergeschut Oekraïense drones neer. Eerder waren er ook al ontploffingen op een Russische luchtmachtbasis, een munitiedepot en spoorweginfrastructuur op de Krim.