Politie beukt per ongeluk deur van gepensioneerd koppel open

"Mijn man kwam thuis aan, en zag dat er in het gebouw iets gaande was", getuigt Godelieve. "Toen hij boven aankwam, zag hij 9 gemaskerde en gewapende agenten in ons appartement staan. Dat was natuurlijk enorm hard schrikken."

De politie bleek de stalen voordeur opengebeukt te hebben voor een huiszoeking. "Gelukkig was dat het enige, voor hetzelfde geld gooien ze nog het hele appartement overhoop", aldus Godelieve. "Ik neem aan dat ze door het interieur en de foto's in het appartement al snel doorhadden dat ze aan de verkeerde deur stonden. Blijkbaar hadden ze zich van verdieping vergist en moesten ze ergens beneden zijn."

De politie beloofde dat de kapotte deur vergoed ging worden. "Al moeten we het nu wel zelf regelen, en zo snel gaat dat natuurlijk allemaal niet. Wij moeten ons nu behelpen met een slotje. Nu is het afwachten tot iemand onze deur komt repareren", zucht Goddelieve.