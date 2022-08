Pukkelpop dag 3: Oekraïense Go_A: "Terroristisch Rusland", Berre (21) zowel op Pukkelpop als Zomerhit "Zotste dag ooit"

20 augustus 2022 zal Berre zich nog lang herinneren: hij is één van de verrassingsacts op Pukkelpop, op de DWNTWN-stage, ingericht als basketbalveld. Vijf nummers speelt hij: twee eigen nummers en onder meer een cover van "Lovely" van Billie Eilish, waar Berre zijn beste kopstem bovenhaalt. IJzersterk en doorleefd, zingt hij. En hij krijgt er nauwelijks van: single "Say my name" zingt Berre - op vraag van het publiek - twee keer. "Ik sta misschien maar één keer op Pukkelpop he", lacht hij.

Blijven plakken op het festival zit er niet in: Berre haast zich van Kiewit meteen naar Blankenberge, voor Zomerhit, waar hij in de prijzen kan vallen."Deze zomer zijn er al zo veel dromen uitgekomen. Ik hoop écht dat ik niet kan blijven doen", vertelt hij ons.

"Dit is zonder twijfel de zotste dag van mijn leven. Over een dankwoord bij Zomerhit heb ik niet nagedacht: ik ben maar een klein visje daar. Genomineerd worden, dat was al zot, dus ik zie wel."