Schrijvers eren Salman Rushdie in New York na mislukte aanslag op hem

De aanwezige schrijvers toonden hun bewondering voor Rushdie, maar spraken ook hun afkeer uit voor geweld. Ze zeggen de vrijheid van meningsuiting te blijven verdedigen. Ook de Iraans-Amerikaanse schrijfster Roya Hakakian was erbij. Ook zij las voor uit zijn werk: het kinderboek "Haroen en de zee van verhalen".

Vorige week vrijdag is de 75-jarige Rushdie neergestoken net voor hij een lezing zou geven in Chautauqua, in het westen van de staat New York. De verdachte van de aanslag, een 24-jarige Amerikaan met Libanese roots, pleitte eerder deze week nog onschuldig voor moordpoging.

In 1989 vaardigde de Iraanse ayatollah Khomeini een fatwa uit tegen Rushdie, waarin werd opgeroepen om Rushdie te doden. Die fatwa kwam er na de ophef die bij veel moslims was ontstaan over diens roman "De Duivelsverzen". Rushdie leefde jarenlang ondergedoken. Sinds 2000 leeft de Brits-Indiase schrijver in de Verenigde Staten.