Antwerps schepen Meeuws (Vooruit) over drugsgeweld: "Met enkel fors taalgebruik komen we er niet"

Tot slot vindt Meeuws dat er beter moet samengewerkt worden tussen alle bestuursniveaus in ons land. Van 2004 tot 2013 was hij zelf directeur "Integrale Veiligheid" van de stad Antwerpen en verschillende hiërarchische diensten laten samenwerken is volgens hem een van de moeilijkste zaken die er zijn.

"De lokale politie in Antwerpen is goed gefinancierd, maar bij de federale politie is dat niet het geval. Die ongelijkheid leidt tot patserig gedrag wanneer die samen aan tafel zitten", aldus Meeuws. "Een goede samenwerking tussen lokale politie, federale politie en douane zal enige psychologie vereisen, maar is wel broodnodig", besluit hij. "Want criminelen werken ook goed samen: van de kleine straatdealers tot de grote witteboorden."