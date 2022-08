Turnhoutse politie waarschuwt voor dieventruc: "Let op voor plastic tussen je deur"

Een bewoonster van een huis aan de Ijzerstraat in Turnhout heeft de voorbije dagen al tweemaal een klein stukje plastic tussen de voordeur gevonden. De kans bestaat dat het stukje plastic er door mensen met slechte bedoelingen is achtergelaten, om na te gaan of de bewoners van het betrokken huis wel of niet thuis zijn.

"Zolang het stukje plastic niet op de grond is gevallen, wijst dat erop dat de voordeur niet is geopend en dat de bewoners mogelijk voor enkele dagen of langere tijd afwezig zijn", waarschuwt de politie op de sociale media. "Het is een techniek die dievenbendes al langer gebruiken om na te gaan wie er wel of niet thuis is." Enkele dagen geleden waarschuwde ook de politie van Sint-Niklaas al voor hetzelfde fenomeen.

De Politie Regio Turnhout raadt aan om bij een wat langere afwezigheid je buren te vragen om een oogje in het zeil te houden en verdachte situaties altijd en meteen te melden aan de politie.