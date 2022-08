Wachtende asielzoekers aan Brussels Klein Kasteeltje mogen zich douchen in zwembad 

Sommige asielzoekers aan het Klein Kasteeltje leven al meerdere dagen of weken op straat. Vrijwilligers van de organisatie Vriendschap Zonder Grenzen brachten hen in groepjes naar het zwembad in de Marollenwijk, om zich te douchen en eventueel te scheren. "Dat zal hen nu even goed doen", vertelt Loïc Fraiture van Vriendschap Zonder Grenzen. Asielzoekers die sukkelen met wonden of blessures konden terecht bij een team van het Rode Kruis. "Dit is een burgeractie, maar eigenlijk is dit de taak van de regering."