Waterpeil op de Rijn stijgt gestaag, maar voor hoelang?

Hoe het ook zij: bij een peil van 40 centimeter of minder is het voor veel binnenschepen niet rendabel om dat deel van de waterweg te bevaren. Dus was het de afgelopen dagen voor vele boten kantje boord.

De afgelopen uren is het tij gelukkig gekeerd: door overvloedige regenval boven de Zwitserse Alpen, waar de Rijn ontspringt, is het peil van de Rijn aan het stijgen. Om 16 uur werd in Kaub een waterpeil van 50 centimeter gemeten.