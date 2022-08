Weduwe van Kobe Bryant getuigt in tranen op proces: "Elke dag in angst dat foto's van ongeluk opduiken"

Vanessa Bryant, de weduwe van de in een helikoptercrash verongelukte Amerikaanse basketballer Kobe Bryant, was in shock toen ze ontdekte dat hulpverleners foto's van het ongeluk hadden gemaakt en hadden gedeeld. Dat heeft ze verteld tijdens het proces tegen enkele agenten van Los Angeles County. "Elke dag leef ik in angst dat ze op sociale media zullen opduiken", vertelde ze geëmotioneerd.