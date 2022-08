Margriet Hermans wint Zomerhit 2022 met “Lekker blijven hangen”: "Boven alle verwachtingen"

“Lekker blijven hangen” is een Nederlandstalige cover van “She’s after my piano” van 2 Fabiola. In 2014 gingen Pat Krimson en Loredana met die song eveneens met de Zomerhit naar huis. Het is de eerste keer dat twee verschillende versies van een nummer allebei een Zomerhit winnen.

35 jaar geleden won Hermans al eens een prijs tijdens Zomerhit. Ze mocht voor "Een vriend" de trofee voor beste Nederlandstalige lied in ontvangst nemen. Een paar jaar later, van 1991 tot en met 1994, was ze de presentatrice van de show.