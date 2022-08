Zwemwedstrijd Damme-Brugge afgelast door eendenkroos

De zwemwedstrijd Damme-Brugge is in het water gevallen. Na enkele verloren jaren moest de 98ste editie van de zwemwedstrijd een groots evenement worden, maar na werken aan de vaart en nadien het coronavirus, steekt nu eendenkroos een stok tussen de wielen van de Koninklijke Brugse Zwemkring. Eendenkroos is een exotische en hardnekkige waterplant die enorm snel woekert.

"We hadden niet alleen het competitiezwemmen, maar ook tal van randactiviteiten en wedstrijden met kortere afstanden, verspreid over het hele weekend", zucht Wim Van Hecke van de organisatie. "Jammer dat we weer moeten annuleren, anders hadden we al lang onze 100ste editie kunnen vieren." De zwemwedstrijd bestaat al sinds 1910, enkel tijdens beide wereldoorlogen, de coronapandemie en dit jaar moest er geannuleerd worden.