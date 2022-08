40 festivalgangers betrapt met drugs op Kamping Kitsch Club in Kortijk

De lokale en federale politie controleerden gisteren in totaal 1.850 bezoekers aan de ingang van het festivalterrein met drugshonden. De honden hadden 120 mensen aangeduid die mogelijk drugs bij zich hadden. Bij 40 festivalgangers bleek dat ook het geval te zijn. Vaak hadden ze de drugs goed verstopt. 80 anderen hadden niets bij, maar de meesten gaven toe dat ze recent drugs gebruikt had of onlangs drugs op zak hadden gehad.