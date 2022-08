"Moest in mijn arm knijpen toen ik de IJzeren Troon zag": deze Belgische werkte mee aan tv-reeks "House of the dragon"

De productie was gigantisch. “Dit is op een heel ander niveau dan in België. Er waren twee units – filmcrews - tegelijk aan het werk met elk 500 medewerkers, elke dag”, zegt Kamilla Steczkowska.

“Het lijkt een mierennest. Eerst denk je: wat een chaos. Maar iedereen werkt in een bepaald departement, bijvoorbeeld voor de cast (acteurs) of de crowd (de figuranten). Dat laatste was de taak van Steczkowska: de figuranten in goede banen leiden in massascènes, “met 250 of 350 man tegelijk”.