Afbraak van Pamelse Sint-Gaugericuskerk ligt niet meer op tafel

De kerkraad is vrij zeker dat er geen afbraak zal plaatsvinden, maar burgemeester Wim Goossens (CD&V) is nog voorzichtig met die uitspraken aangezien de eindbeslissing in het najaar zal vallen. "Alleszins zien we er als gemeente ook oplossingen om zowel onze bibliotheek als het gemeentehuis uit te breiden. Dat kan als we de pastorie renoveren en herinrichten", aldus Goossens.