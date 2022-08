Bakkers vragen steunmaatregelen: "Ovens werken op gas, vrezen dat we rekeningen niet meer kunnen betalen"

Steeds meer ambachtelijke bakkers komen in de problemen door de dure gasprijzen. Zo'n 80 procent van de Vlaamse bakkers werkt met gasovens en ze kunnen de gasfactuur nog amper betalen. Ze vragen steun van de overheid, anders dreigt een catastrofe, zegt de federatie Bakkers Vlaanderen. Een van de bezorgde bakkers is Manuel Foubert, zijn voorschotfactuur is van 400 naar 2.000 euro per maand gegaan. Bekijk hier de Journaalreportage.