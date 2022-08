Belleman van Veurne wint voor de 10e keer BK Belleman in Baasrode

In Baasrode, een deelgemeente van Dendermonde, werd vandaag het Belgisch Kampioen Belleman georganiseerd. 15 van de 20 Vlaamse stadsomroepers riepen er mee, in de hoop de titel in de wacht te kunnen slepen. Uiteindelijk was het de West-Vlaamse Joris Goens die voor zijn stad Veurne de titel binnenhaalde. “Ik won ook in 2019 en toen heeft de beker een jaar op een sokkel bij de toeristische dienst van Veurne gestaan. Na een jaar was de beker weg, maar ze hebben de sokkel laten staan. Hij heeft dus 2 jaar op de beker gewacht en nu kan ik hem er terugzetten, vertelt Joris.