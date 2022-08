Dieven breken kluis open van brasserie in Heverlee én stelen zak vis

De uitbater van de brasserie merkte zaterdagmorgen dat er was ingebroken. Indringers waren er in geslaagd om de kluis te openen. Ze lieten een hamer en beitel achter, en de kluis werd leeggeroofd. Hoeveel ze precies konden buit maken, is nog niet duidelijk.

Volgens de eerste vaststellingen van de politie zijn de daders wellicht via het keldergat binnen geraakt. Want het rooster van het keldergat was verplaatst. De dieven zijn ook langs de keuken gepasseerd, want daar namen ze een zak zeevis mee.