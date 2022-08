Dochter van politieke inspiratiebron van Poetin komt om in een aanslag

Aleksandr Dugin is een bekende figuur binnen het Kremlin. Hij begon als politiek commentator bij een Russische televisiezender en werkte in de jaren 90 een tijdje in de Russische Doema - het lagerhuis van het parlement - waar hij zich boog over geopolitieke vraagstukken. Dugin is een Russisch nationalist die beschouwd wordt als het brein achter de inval in Oekraïne.

Dugin schreef verschillende boeken waarin hij pleit voor een machtig "Eurasie" - een Russisch blok dat zich uitstrekt van Europa tot Vladivostok. Volgens Dugin was de verwestersing van de Russische maatschappij in de jaren 90 nefast voor de geopolitieke invloed van Rusland. Om die te herwinnen is volgens Dugin een systeemcrisis nodig, een botsing met het Westen. De aanhechting van Oekraïne bij Rusland is zo'n systeemcrisis. De filosoof verzet zich ook tegen het liberalisme, verschillende uitspraken van hem worden als fascistisch bestempeld, en hij hecht ook bijzonder veel belang aan de conservatieve waarden van de Orthodoxe kerk. De bijnaam van Aleksandr Dugin is "Raspoetin", wegens zijn invloed op president Poetin.

De precieze omstandigheden van de explosie worden nog onderzocht. Lokale media zeggen dat Aleksandr Dugin en zijn dochter aanwezig waren op een folklorefestival in het Poesjkinmuseum. Wanneer ze terugkeerden naar huis zou Dugin een andere wagen genomen hebben dan zijn dochter. De wagen waarin zij zat, een Toyota Land Cruiser Prado, ontplofte op de Mozhayskoye snelweg in de buitenwijken van Moskou. Die auto behoorde toe aan Aleksandr Dugin zelf, zegt een vertrouweling van de familie aan persagentschap Tass. "Het was de auto van haar vader. Zij reed er vandaag mee, terwijl Aleksandr op een andere manier terugkeerde (...) Hijzelf of beiden waren het doelwit".

Op beelden op sociale media is te zien hoe Aleksandr Dugin getuige was van de ontploffing en ontzet reageert. Op de achtergrond is een brandende wagen te zien. Russische media gaan uit van een aanslag.