Eenwielertocht van 350 km voor strijd tegen mucoviscidose komt aan in Zeepreventorium De Haan

De eenwielertocht van 350 kilometer voor de strijd tegen mucoviscidose is deze middag aangekomen in De Haan. Een groep van 75 eenwielers fietste in 5 dagen tijd van het meest oostelijke punt van ons land naar het Zeepreventorium. Het geld dat ze ophaalden, gaat naar de mucovereniging, het Zeepreventorium en het UZ Brussel. De totale opbrengst wordt later deze week bekendgemaakt.