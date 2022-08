Europees Schutterstreffen lokt duizenden schutters en toeschouwers naar Deinze

Afgelopen weekend vond het Europees Schutterstreffen plaats in Deinze. Dat is een groot feest waarbij schuttersgilden uit verschillende Europese landen elkaar ontmoeten. Naast ongeveer 25.000 schutters waren er zeker 425 groepen vanuit België, Nederland, Duitsland, Polen, Frankrijk, Italië en Zweden aanwezig in Deinze. "We kijken al jaren uit naar het evenement. Eigenlijk vindt het evenement om de drie jaar plaats, maar wegens corona is het uitgesteld. Toen was het wachten, wachten, wachten... Maar nu is het eindelijk zover", zegt schutter Maarten Gevers.