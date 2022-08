Festivalconcert van 160-koppig orkest op de valreep geschrapt door opbouw van Stromae-show

Wat is er nu precies gebeurd? In een reactie aan onze Nederlandse collega’s van de NOS zegt Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg dat het vannacht is misgegaan bij opbouw van het podium waar Stromae vanavond optreedt. "Het opbouwen zou om 01.00 uur beginnen, maar bepaalde onderdelen waren niet aanwezig. Die moesten eerst worden opgehaald."

Daardoor kwam volgens Van Eerdenburg het schema in de problemen. "We kregen het niet rond. Normaal gesproken zou het goed gaan, maar hier is iets verschrikkelijk misgegaan." Het verplaatsen van het klassieke concert was volgens de festivalorganisatie geen optie. De organisatie heeft dan maar besloten de voorstelling van het NNO af te zeggen zodat de show van Stromae vanavond kan doorgaan.