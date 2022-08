Kleiner dan de wolf, groter dan de vos: is de goudjakhals onderweg naar Vlaanderen?

Qua grootte zit de goudjakhals tussen de wolf en de vos in. “Maar in tegenstelling tot die twee dieren, is de goudjakhals hier nooit eerder voorgekomen”, merkt Jan Loos op. “Het is een nieuwkomer die uit Zuidoost-Europa komt en van daar uit naar Scandinavië is getrokken."

Volgens Loos is het dier nu op weg naar ons land. “In al onze buurlanden is het dier al waargenomen, dus het laat zich voorspellen dat hij ook Vlaanderen zal aandoen.” In Nederland is het dier al zeven keer met zekerheid gezien en in Duitsland tientallen keren. Dat de jakhals naar Vlaanderen en Wallonië komt staat als een paal boven water", aldus Loos.