Huis brandt uit naast station Kessel

Het woongedeelte van het gebouw is door de brand volledig verwoest. Een aanpalend bijgebouw dat wordt gebruikt als hobbybrouwerij bleef gevrijwaard. Het dak van de woning is ingestort. Het huis is nu onbewoonbaar. De bewoners zijn met vakantie. De oorzaak van de brand is onbekend.

Het huis ligt vlak naast het spoor in Kessel. Het treinverkeer werd een tijdje stilgelegd omdat de rook over het spoor waaide. Ondertussen is het treinverkeer hervat.