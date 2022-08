Brusselse jazzmuzikant Jean Berry breekt record met parachutesprong op 101-jarige leeftijd

“Merveilleux!”, reageert hij na afloop bij regionale zender Vedia. “Sensationeel!” En hij vergeet daarbij zijn coach niet te bedanken. Met de sprong in Spa is Van Overloop niet aan zijn proefstuk toe. “Ik deed mijn eerste sprong toen ik 80 was. Mijn dochter had het me cadeau gedaan voor mijn verjaardag”, vertelt hij. “Het jaar nadien deed ik het opnieuw en het jaar daarop nog eens.”