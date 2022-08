Laatste café van Massenhoven sluit de deuren

Ook de vaste klanten zullen het café en de eigenaars missen en verenigingen zoals wielertoeristenclubs moeten een ander café zoeken, en dat buiten hun dorp. "Het is de laatste keer dat we na een fietsrit zijn binnengekomen bij May en Gilbert. We hebben dat ongeveer een 30-tal jaar gedaan, ikzelf ongeveer 15 jaar", vertelt Mark Laenen van WTC Kanaalspurters. "Het is ook een feestzaal, dus we deden hier ook vaak mosselsoupés om geld bij te verdienen voor de clubkas en voor onze buitenlandse reis. We gaan het missen."