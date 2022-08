Minister Verlinden (CD&V) na aanslagen Antwerpen: "Laatste wat we moeten doen, is schieten op elkaar"

Na het weer opgelaaide drugsgerelateerde geweld in Antwerpen roept minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) alle bevoegde overheden op om samen te werken in plaats van voortdurend naar elkaar te wijzen. Dat laatste heeft geen enkele toegevoegde waarde, zei ze in VTM Nieuws. Het is de eerste keer dat de minister zich uitspreekt over kwestie sinds het geweld weer is toegenomen.