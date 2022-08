Morgen kan er wat regen vallen, maar daarna klimt het kwik weer naar 30 graden

Na een zonnige start vanmorgen duiken er hier en daar wolken op, met kans op een lokale bui aan zee. Dat voorspelt het KMI.

Vannacht blijft het droog en is het licht tot gedeeltelijk bewolkt. Wat nevel of een mistbank is niet uitgesloten. De minima liggen tussen 10 graden in de Oostkantons en 15 graden in het noordwesten van het land.

Maandag kan er tegen de avond wat regen vallen, in de loop van de nacht trekt een regenzone van west naar oost. Maar nadien keert de zomer weer terug, met temperaturen tot zelfs 30 graden in de Kempen op donderdag