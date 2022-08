Pat Krimson enthousiast over preselecties Songfestival: "Gaan straf nummer schrijven om te knallen"

"Met "She's after my piano" zijn we net niet naar het Eurovisiesongfestival mogen gaan, maar het lied is toch een grote hit geworden", vertelt hij. "Door het medium 'tv' heeft dat nummer toch de kans gekregen. Ook met Leopold 3 en "Vergeet-mij-nietje" zijn we net niet naar het Eurovisiesongfestival mogen gaan, maar het lied heeft die zomer wel 8 weken lang op nummer 1 gestaan bij "Tien om te zien". Het is een grote hit geworden. We mochten dus twee keer niet gaan, maar het werd telkens een grote hit. Derde keer, goede keer nu."