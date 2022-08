Polderdorp Doel verwelkomt duizenden bezoekers tijdens de 46e Doelse Feesten en Scheldewijding

Zelf terugkeren naar Doel ziet de vrouw niet zitten. "Neen, in geen geval. We hebben hard gevochten, maar nu zijn we helemaal aangepast aan onze nieuwe woonplaats in Stekene. We zijn ondertussen over Doel", legt ze uit. Al blijft ze hoopvol over de toekomst van het dorp. "Ik denk dat het nog niet te laat is voor Doel, maar er moet dringend iets veranderen als men er nog iets van wil maken", besluit ze.