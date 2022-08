Portret van Joy Division-frontman Ian Curtis op muur in Manchester overschilderd, Amazon biedt excuses aan

Uiteindelijk heeft Amazon, de online verdeler van de muziek van Aitch, zijn verontschuldigingen aangeboden. Al schuift de internetgigant de verantwoordelijkheid ook door naar het reclamebureau dat de opdracht kreeg.

“We hebben ons reclambureau gevraagd om een muurschildering te maken in de thuisstad van Aitch, Manchester. Maar wij noch Aitch wisten dat de muur die het bureau uitkoos al beschilderd was met een eerbetoon aan wijlen Ian Curtis. Zodra we hier lucht van kregen, hebben we de werken stop laten zetten en werken we met Aitch samen om zo snel mogelijk het originele werk te herstellen of te vervangen. Onze excuses aan iedereen die terecht van streek was.”