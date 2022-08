Slotdag Pukkelpop: Charlotte de Witte noemt technische problemen gisteren "een nachtmerrie", meezingmoment bij MEAU

De slotdag van Pukkelpop is begonnen met een meezingmoment van formaat in de Marquee, bij de Nederlandse MEAU. Haar gevoelige "Dat heb jij gedaan", bewoog een deel van het publiek tot tranen toe. Ook veel emoties bij techno-dj Charlotte de Witte, die via Instagram heeft gereageerd op de vele technische problemen, die haar show op de Main Stage gisterenavond grondig hebben verstoord. En herexamens of niet: voor Eva De Vijlder wordt het een topdag, want dankzij Stubru kan ze vanavond het concert van Arctic Monkeys meepikken.