Recreatie- en captatieverbod door blauwalgenbloei in insteekdok Vilvoorde opgeheven

De opheffing van het recreatieverbod is ook goed nieuws voor het proefproject van de stad Vilvoorde waarbij er vanaf dit jaar gezwommen kan worden in het insteekdok. De stad sloot begin deze zomer een akkoord met de Vlaamse waterweg om het dok daarvoor te gebruiken, maar de blauwalgen gooiden lang roet in het eten.

"Ik ben verheugd dat onze inwoners nog tot september zullen kunnen genieten van het water", zegt schepen van sport Moad El Boudaati (Vooruit). "Dat we een hele maand niet hebben kunnen zwemmen nemen we mee voor de eindevaluatie van het proefproject."

Toch zal het niet van de blauwalgen afhangen of het zwemproject in openlucht ook volgend jaar nog kan doorgaan. "We wisten natuurlijk op voorhand al dat we vroeg of laat geconfronteerd zouden worden met blauwalgen", aldus El Boudaati. "Dat het dit jaar wat langer is dan verwacht, wil absoluut niet zeggen dat we niet willen doorgaan met het project."