Rudi Vranckx in Afghanistan, jaar na machtsovername: "Armoede op hol, kind verkopen om rond te komen"

Een jaar geleden namen de taliban de macht over in Afghanistan, nadat het Amerikaanse leger zijn missie daar beëindigd had. De internationale gemeenschap trok er weg, de Afghanen bleven achter. VRT NWS-journalist Rudi Vranckx is een jaar na de machtsovername in Afghanistan om te kijken hoe het met het land en de bevolking gaat. "Vreselijk", zegt hij onomwonden. "Afghanistan zinkt weg in lethargie. Het is kalm, de straten zijn nog meer uitgestorven. Mensen zijn in extreme mate bezig met gewoon te proberen elke dag te overleven. De armoede is op hol geslagen."