Singapore wil seks tussen mannen niet langer strafbaar houden

LGBTQ-activisten in Singapore vragen al jaren dat wet 377A wordt afgeschaft omdat die wet het stigma van homoseksuelen bestendigt en eigenlijk in strijd is met de grondwet, die discriminatie verbiedt. In de praktijk werd de wet vaak gebruikt om "het promoten van homoseksualiteit" in de media te verbieden.

In de Singaporese maatschappij is tolerantie voor LGBTQ-rechten de afgelopen jaren gegroeid. De jaarlijkse Pink Dot-manifestatie in de stad lokt geregeld tienduizenden mensen.

Wet 377A is gebaseerd op de oude Britse wet 377, die nog steeds geldt in een hele reeks landen in Azië, Afrika en Oceanië. De wet stamt uit de tijd van het Britse koloniale bestuur in India uit de 19e eeuw en is overgenomen in tal van voormalige Britse kolonies