Sprankelend Hageland: vier weekends lang fietsen, wandelen en proeven bij wijndomeinen

De ijzerzandsteen in de ondergrond maakt dat het Hageland een zeer goede streek is om aan wijnbouw te doen. En dat wordt vier weekends lang in de verf gezet, tijdens Sprankelend Hageland. Het eerste weekend is alvast van start gegaan onder een stralende zon. "Ik heb drie wijndomeinen bezocht en ik denk dat ik al 18 wijnen geproefd heb", vertelt een bezoeker uit Leuven."Maar deze rosé, de laatste wijn, is de lekkerste." Maar er zijn ook veel gezinnen met kinderen op pad in het Hageland. "Ja, we maken er een uitstapje met de familie van. Het zonnetje schijnt, het is plezant", klinkt het.

Antwerpenaar Patrick Nijs heeft wijngaarden in onder meer Houwaart en Nieuwrode. Drie tot vier dagen per week pendelt hij er naartoe. "Van begin januari, met de snoei, en dat eindigt eind oktober, met de laatste oogst. Het is mijn grote droom om hier een eigen wijnmakerij te bouwen die mooi geïntegreerd is in het landschap en waar ik ook bezoekers kan ontvangen."