Stad wil 110.000 euro investeren in tijdelijke voetbaltribune voor SK Deinze

De thuiswedstrijden ergens anders spelen, in het stadion van Waregem of Moeskroen bijvoorbeeld, zou een oplossing kunnen zijn. Maar dat ziet de stad niet zitten. "We willen betaald voetbal op wandelafstand van het centrum van de stad aanbieden. Vandaar dat we mee een inspanning doen voor een aantal verbeteringen aan het stadion en aan het publieke domein daar rond", aldus de burgemeester.