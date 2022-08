Veel toeschouwers voor feestelijke doortocht Vuelta in Baarle-Hertog

"De Ronde van Spanje hier door ons dorp, dat is echt wel uniek", zegt een inwoner. "De Vuelta zo vlakbij, dat mochten we inderdaad niet missen", treedt Peter hem bij, die al enkele uren voor de doortocht op een terrasje te vinden was. "Enkel en alleen voor de sfeer en gezelligheid is het de moeite, zeker met het mooie weer."

"Ik heb dit jaar uitzonderlijk de Tour de France niet kunnen volgen. Dat de Ronde van Spanje nu eens zo dichtbij komt, maakt dat meer dan goed", zegt Karel.

"Het was een heel leuke bedoening, zeker omdat er zoveel volk was", zegt Patrick die er met zijn gezin was. "Ik heb enkele renners kunnen herkennen, maar zeker niet allemaal. Ze rijden natuurlijk heel snel, in een fractie van een seconde zijn ze al voorbij."