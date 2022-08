Een oorwurm, een onverwoestbare zangeres en "Liefde voor muziek": het succes van Margriet Hermans (68)

Het creatieve genie achter de nummers uit "Liefde voor muziek" is de immer bescheiden producerJeroen Swinnen. Hij was overigens niet alleen mee verantwoordelijk voor "Lekker blijven hangen", maar ook voor "Gold" van The Starlings, die ook in de finale van Zomerhit 2022 stonden.

"Ik ga niet graag zelf met de eer lopen en in dit verhaal kwam het idee ook effectief van Margriet zelf", aldus Swinnen. "Ze wist heel snel dat ze tijdens "Liefde voor muziek" het nummer "She's after my piano" wilde brengen en ook het verhaal errond had ze al klaar. Het zou gaan over het feit dat we eindelijk weer onder de mensen mogen komen en moest de sfeer hebben van een livebandje in een gezellig café."