Mack Rutherford (17) heeft solovlucht rond de wereld bijna voltooid: "Nog 2 dagen en het is mij gelukt"

Mack begon eind maart dit jaar aan zijn tocht op 16-jarige leeftijd. Hij had gehoopt zijn reis ook te kunnen afronden terwijl hij nog 16 was. Maar twee vertragingen door papierwerk lieten dat niet toe. Hij zat een tijd vast in Dubai en op het Griekse eiland Kreta.

Hij is nu aan het einde van zijn tocht gekomen. Vandaag is hij geland in Wevelgem waar hij zijn ouders en oma terug in de armen kon vallen. "Het doet deugd om hier te zijn na vijf maanden, heel blij dat ik hier ben. Er waren een aantal moeilijke momenten, maar de leukste waren die in de lucht."

"Mijn zus Zara is een grote inspiratie voor mij tijdens mijn tocht, zonder haar zou ik hier nooit aan begonnen zijn", vertelt Mack Rutherford aan Radio2. Zara (19) vloog eerder dit jaar alleen de wereld rond. En is hiermee de jongste vrouwelijke piloot ooit.