Onbekende Russische partizanen zouden aanslag in Moskou opeisen, correspondent: "Onzeker of ze bestaan"

"Doegin is een ideoloog, een voorvechter van het neo-Eurasianisme," zei professor internationale politiek David Criekemans daar gisteren over. "Zij geloven dat een systeemcrisis met het Westen onvermijdelijk was. En dus hebben ze hem eigenlijk mee uitgelokt in Oekraïne om een nieuw, groter Rusland te creëren, dat nog relevant is in de wereldpolitiek."

Doegin pleit al vele jaren voor een inval in Oekraïne. Ook zijn dochter Darja, een journaliste, was een fervent voorstander van de Russische invasie van Oekraïne. Beiden staan al sinds 2015 op sanctielijsten van de VS, de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Doegin verzet zich ook tegen het liberalisme, verschillende uitspraken van hem worden als fascistisch bestempeld. De bijnaam van Aleksandr Doegin is "Raspoetin", wegens zijn beweerde invloed op president Poetin.